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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 06:36 BJT

韩国经济：韩国强调把日圆贬值影响转变成提升投资和竞争力的机会

路透首尔11月2日 - 韩国周日表示，担心日圆再度贬值会给其出口业带来影响，但未承诺采取行动以压低韩元汇率。

韩国总统经济政策高级助手Ahn Chong-bum表示，韩国企业应把日圆贬值变成提高国内资本投资、提升竞争力的机会。

“企业需要积极利用日圆贬值的机会，增加投资，抓住日本制造资本财价格下降机会，通过结构优化提高竞争力，”总统办公室一份声明引述Ahn的讲话称。

但Ahn没有具体说明政府是否会采取干预行动，而是说现在已经不是价格竞争的时代。

韩元兑日圆 在2013年大涨24%的基础上，今年迄今又涨4%。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
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