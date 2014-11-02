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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 07:00 BJT

****日韩经济指标预测--11月3日-11月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值     
    
    11月3日当周
    
    11月3日(一)
      -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI                   10月            --         48.8
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)            10月          -0.1%       -0.1%
                              (较上年同期)                        +1.4%       +1.1%
    
    11月4日(二)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)           10月初值           --         51.7
      -- 韩国外汇储备(亿美元)                       10月            --      3,644.1
    
    11月5日(三)
    0130 日本加班工资                                9月            --        +1.8%
    
    11月6日(四)
    0500 日本同时指标(较前月)                        9月            --         -1.4
             领先指标                                               --         -1.4
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                   前周            --      买超406
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --    买超1,780
    
    11月7日(五)
    暂无重要数据。  
    
    11月10日当周
    
    11月9日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       10月            --       12,644
    
    11月10日(一)
    2350 日本银行放款(较上年同期)                   10月            --        +2.3%
    2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆)              9月            --    盈余2,871
    (完)
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