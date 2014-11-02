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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 06:47 BJT

****澳新经济指标预测--11月3日-11月10日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值   
    
    
    11月3日当周
    
    11月2-3日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                             10月             --       +0.1%
    
    11月3日(一)
    0030 澳洲建筑许可                                   9月          -1.0%       +3.0%
             民间住房建筑许可                                           --       -1.8%
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                           10月             --       -3.5%
    
    11月4日(二)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                           9月          +0.4%       +0.1%
    0030 澳洲零售销售(大概时间)                      第三季          +0.5%       -0.2%
    
    2145 新西兰经季节调整失业率                      第三季             --        5.6%
               经季节调整就业人口(较前季)                               --       +0.4%
    
    11月5日(三)
    暂无重要数据。
    
    11月6日(四)
    暂无重要数据。
    
    11月7日(五)
    暂无重要数据。
    
    11月10日当周
    
    11月9-13日
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)               10月             --       +0.2%
                            (较上年同期)                                --       +4.1%    
    
    11月10日(一)
    0030 澳洲房屋融资                                   9月             --       -0.9%
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  10月             --       -0.1%
    (完)
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