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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 08:12 BJT

韩国数据：10月制造业PMI连续第二个月下降，并触及四个月最低

10月是该指数六个月内第五次跌至50的荣枯分水岭下方。

经季调新出口订单分项指数降至47.3，创14个月新低。这是该指数连续第三个月下降、连续第七个月低于50。9月份新出口订单指数为48.8。

总体订单也出现萎缩，表明国内需求亦十分疲弱。(完)

(编译 王兴亚/王颖；审校 白云)
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