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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 07:55 BJT

澳洲数据：10月TD-MI通胀指标小幅上升，澳元贬值可能支撑通胀

10月贸易类商品和服务价格较上年同期上涨2.2%，增幅高于9月的1.7%和过去两个月的1.9%。

道明证券亚太研究主管Annette Beacher表示，这可能是澳元从7月初高位0.95美元持续贬值后，未来物价变化走势的信号。

然周一的调查显示，各种基础通胀指标仍温和。

10月衡量基础通胀的通胀率截尾均值为小升0.1%。年涨幅则从2.3%提高至2.5%，但仍远低于4月的3.1%。

10月剔除能源、水果蔬菜的通胀率为较前月上升0.1%，较上年同期仅上升2.0%。

10月非贸易类物价同比涨幅为2.4%，今年早前曾创下3.4%的高位。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 张涛)
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