中美贸易：中国取消对美国华盛顿州金冠苹果的临时进口禁令

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透华盛顿10月31日 - 美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)周五表示，中国将取消对华盛顿州金冠苹果的临时进口禁令，再次打开这个每年进口额一度达到650万美元的市场。
中国检疫机构于2012年8月实施了临时进口禁令，由于在进口金冠苹果中多次检出三种苹果病害：斑点腐烂病、牛眼形腐烂病和球壳孢腐烂病。
自那时以来，美国农业部(USDA)动植物卫生检疫局(APHIS)与美国苹果种植业共同研究更多的保护措施，以打消中国方面对病虫害的担忧。
中美两国政府经过两年的谈判后，APHIS与美国当地行业组织近期邀请中国官员进行实地考察，消除了后者对于上述病害经由成熟且未显露症状的苹果扩散的顾虑。
未来将实施的部分保护措施包括将苹果冷藏，以及在发货前进行目检以确保未混入腐烂苹果。
中国是全球最大的苹果种植国，但同时也进口大量苹果。中国在2010-2011年从华盛顿州进口了超过300万箱、每箱40磅(共计约54,446吨)的苹果，成为该州当年第四大苹果出口市场。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申