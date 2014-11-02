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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 06:45 BJT

标题新闻：澳洲10月制造业指数升2.9点至49.4，生产、新订单和库存均温和扩张--AIG

AIG: 澳洲工业集团(Australian Industry Group)

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