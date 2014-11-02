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市场报道 | 2014年 11月 3日 星期一 06:59 BJT

更新版 1-欧元区经济：通胀率微升，降低欧洲央行采取新行动的机率

欧洲央行首席经济学家普雷特本周稍早对比利时媒体表示，通缩的可能性不高，但欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科周五则表示，决策者需要保持审慎。

“虽然我们并未陷入通缩，但我们不能忽视具体的通缩风险，”维斯科在欧盟统计局公布数据后不久在罗马的一场会议发表演说时表示。

统计局表示，服务业物价上涨1.2%，增幅最大，其次是食品与烟酒上涨0.5%。

10月未加工的食品价格较上年同期下滑0.1%，能源价格下滑1.8%，下降幅度分别较9月的0.9%和2.3%放缓。

10月扣除未加工食品和能源的物价则上涨0.8%，持稳于9月。该数据被欧洲央行视之为核心通胀率。

“欧元区10月通胀率小幅升高至0.4%，欧洲央行11月6日政策会议原本就极可能按兵不动的可能性因此更加稳固，”IHS首席欧洲分析师Howard Archer表示。

欧盟统计局周五公布的数据亦显示，欧元区9月失业率持平在11.5%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 白云/张涛)
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