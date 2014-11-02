更新版 1-欧元区经济：通胀率微升，降低欧洲央行采取新行动的机率

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
欧洲央行首席经济学家普雷特本周稍早对比利时媒体表示，通缩的可能性不高，但欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科周五则表示，决策者需要保持审慎。
“虽然我们并未陷入通缩，但我们不能忽视具体的通缩风险，”维斯科在欧盟统计局公布数据后不久在罗马的一场会议发表演说时表示。
统计局表示，服务业物价上涨1.2%，增幅最大，其次是食品与烟酒上涨0.5%。
10月未加工的食品价格较上年同期下滑0.1%，能源价格下滑1.8%，下降幅度分别较9月的0.9%和2.3%放缓。
10月扣除未加工食品和能源的物价则上涨0.8%，持稳于9月。该数据被欧洲央行视之为核心通胀率。
“欧元区10月通胀率小幅升高至0.4%，欧洲央行11月6日政策会议原本就极可能按兵不动的可能性因此更加稳固，”IHS首席欧洲分析师Howard Archer表示。
欧盟统计局周五公布的数据亦显示，欧元区9月失业率持平在11.5%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 白云/张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申