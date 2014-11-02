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市场报道 | 2014年 11月 3日 星期一 07:48 BJT

欧洲个股：意大利西雅那银行在研究大幅增资和合并等选项--消息

路透伦敦11月2日 - 欧洲银行业压力测试结果显示，全球历史最悠久的银行--意大利西雅那银行(Banca Monte dei Paschi di Siena) 存在21亿欧元(26亿美元)的资本缺口。知情消息人士表示，该银行正在研究通过供股来补充其中至少一半缺口。

这家意大利第三大银行未通过欧洲央行(ECB)压力测试后，已聘用瑞银集团 和花旗集团 评估各种策略选择。

预计西雅那银行的选择包括进一步出售资产和合并。该行在6月已经筹集50亿欧元资本，以强化其资产负债表，并帮助其偿还政府救助。

消息人士对路透表示，相关计划将包括“大规模”增资，规模至少为10亿欧元，但没有给出明确数字，因为尚未就此做出决定。欧洲央行要求11月10日前提交计划。

消息人士称，在6月增资行动中负责承销的那些银行仍有意支持新的筹资，并称顾问银行也在试探潜在的新投资者。

上述消息人士指出，该计划还包括难度更大的“合并”，这方面有多个选项，并称正与UBI Banca 及其他合并候选方进行洽商。

把西雅那银行和意大利一家顶尖银行合并，比如Intesa Sanpaolo ，可能导致大规模裁员，这是地区银行是合并首选的原因所在。

周日未联系到西雅那银行予以置评。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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