欧洲个股：意大利西雅那银行在研究大幅增资和合并等选项--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦11月2日 - 欧洲银行业压力测试结果显示，全球历史最悠久的银行--意大利西雅那银行(Banca Monte dei Paschi di Siena) 存在21亿欧元(26亿美元)的资本缺口。知情消息人士表示，该银行正在研究通过供股来补充其中至少一半缺口。
这家意大利第三大银行未通过欧洲央行(ECB)压力测试后，已聘用瑞银集团 和花旗集团 评估各种策略选择。
预计西雅那银行的选择包括进一步出售资产和合并。该行在6月已经筹集50亿欧元资本，以强化其资产负债表，并帮助其偿还政府救助。
消息人士对路透表示，相关计划将包括“大规模”增资，规模至少为10亿欧元，但没有给出明确数字，因为尚未就此做出决定。欧洲央行要求11月10日前提交计划。
消息人士称，在6月增资行动中负责承销的那些银行仍有意支持新的筹资，并称顾问银行也在试探潜在的新投资者。
上述消息人士指出，该计划还包括难度更大的“合并”，这方面有多个选项，并称正与UBI Banca 及其他合并候选方进行洽商。
把西雅那银行和意大利一家顶尖银行合并，比如Intesa Sanpaolo ，可能导致大规模裁员，这是地区银行是合并首选的原因所在。
周日未联系到西雅那银行予以置评。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申