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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 07:51 BJT

路透调查：10月市场波动促使美国基金减持股票并增持债券

* 基金经理调降全球股票建议配比

* 现金建议配比为金融危机以来最高

* 美国与加拿大股票配比升至72.3%

路透班加罗尔10月31日 - 路透调查结果显示，美国基金经理10月连续第五个月降低模型资产组合中的建议股票配比，同时增持债券，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束了持续六年的购债计划。

10月份资产价格急剧下滑，降幅为1月以来最大。原油降至每桶仅略高于81美元，在23个交易日下挫近15%。标准普尔500指数 在10月上半月下跌了8%。

但市场参与者认为美联储主席叶伦对于经济复苏的看法偏于强硬，而且美国第三季国内生产总值(GDP)初值强于预期，激励标准普尔500指数回升。

美元指数亦升至接近10月初的水平。

路透上周进行的调查显示，分析师预计美联储将在2015年年中升息。

“购债计划结束以及美国利率终将上升，增强了股市的波动，”Legg Mason Global Asset Management的资产组合经理Wayne Lin表示。

“因此，我们小幅低配股票，增持债券，直到市场完全消化美国货币政策的转变。”

与这种全球趋势相反的是，北美股票建议配比自1月以来上升了6个百分点，10月在全球模型股票投资组合中的比重升至72.3%。

“我们相信美国经济强劲，处于全面复苏状态，而且我们认为在量化宽松结束和利率开始上升之后，美国经济仍将继续复苏，”Lin表示。

这次调查在10月15-31日进行，有12家美国基金公司参加。结果显示，美国与加拿大的股票建议配比上升，欧元区股票配比则相应下降。

但欧元区与日本债券配比上升，保持6月以来的趋势。许多投资者预期欧元区与日本央行将进一步采取刺激措施。

最新资产配置调查结果亦显示，现金建议配比升至5.1%，此为金融危机以来的最高水平；全球政府固定收益证券配比下降。(完)

(编译 张涛；审校 王兴亚)
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