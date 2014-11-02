路透调查：欧洲投资者股票投资配比仍居高点，押注央行宽松政策带来支撑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦10月31日 - 欧洲投资者10月削减股票投资比重，不过仍接近逾三年来最高，押注宽松的央行政策将会继续支撑股市。
据对17家欧系资产经理人的月度调查显示，10月投资股票的配比为47.7%。9月股票的投资比重上升近三个百分点至48.6%。
10月的数据要高于长期以来的均值46%，不过低于7月所及高点49%。
“我们的股票持有比重要高于基准，因为我们认为近期市场的动荡有些过了。”BNP Paribas Investment Partners首席经济分析师Joost van Leenders说道。该公司管理者6,500亿美元的资产。
全球股市从9月底至10月中已经下滑10%，不过随后反弹7%。
欧洲银行业的压力测试结果令投资者受到激励，该测试结果显示，欧洲地区大型银行业者的情况普遍良好。
其中最大的投资比重为美国股市，占到42%，至少为2012年7月来最高。欧洲股票投资配比稳步保持在略低于30%。
SEB Asset management投资经理人Anders Lund Larsen说道，美国股市的表现依旧不错，不过或许很快也是时候增持欧洲股票了。
“我们在欧洲市场看到了很大的投资机会，市场的估值非常吸引人，当欧洲市场风平浪静后，我们准备加大欧股的投资配比。”
债券的投资配比小升至36.2%，上月一度跌至至少三年来最低。不过该配比仍较长期均值减少三个百分点。
美国和加拿大债券最受青睐，平均投资比重增加6.6个百分点，但欧债的持有比重则减少3个百分点。
对房地产的投资配比增至0.7%，上月为0.6%。现金和其他另类资产的持有比重分别保持在8%和7.4%。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张荻)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申