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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 07:51 BJT

路透调查：欧洲投资者股票投资配比仍居高点，押注央行宽松政策带来支撑

路透伦敦10月31日 - 欧洲投资者10月削减股票投资比重，不过仍接近逾三年来最高，押注宽松的央行政策将会继续支撑股市。

据对17家欧系资产经理人的月度调查显示，10月投资股票的配比为47.7%。9月股票的投资比重上升近三个百分点至48.6%。

10月的数据要高于长期以来的均值46%，不过低于7月所及高点49%。

“我们的股票持有比重要高于基准，因为我们认为近期市场的动荡有些过了。”BNP Paribas Investment Partners首席经济分析师Joost van Leenders说道。该公司管理者6,500亿美元的资产。

全球股市从9月底至10月中已经下滑10%，不过随后反弹7%。

欧洲银行业的压力测试结果令投资者受到激励，该测试结果显示，欧洲地区大型银行业者的情况普遍良好。

其中最大的投资比重为美国股市，占到42%，至少为2012年7月来最高。欧洲股票投资配比稳步保持在略低于30%。

SEB Asset management投资经理人Anders Lund Larsen说道，美国股市的表现依旧不错，不过或许很快也是时候增持欧洲股票了。

“我们在欧洲市场看到了很大的投资机会，市场的估值非常吸引人，当欧洲市场风平浪静后，我们准备加大欧股的投资配比。”

债券的投资配比小升至36.2%，上月一度跌至至少三年来最低。不过该配比仍较长期均值减少三个百分点。

美国和加拿大债券最受青睐，平均投资比重增加6.6个百分点，但欧债的持有比重则减少3个百分点。

对房地产的投资配比增至0.7%，上月为0.6%。现金和其他另类资产的持有比重分别保持在8%和7.4%。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张荻)
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