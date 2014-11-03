基金产业：10月29日止当周全球股票基金净流入204亿美元--美银美林

路透纽约10月31日 - 周五美银美林全球研究报告的数据显示，10月29日止当周，全球投资人向股票基金投入204亿美元资金，为超过一年以来最大单周流入金额。

根据该报告，以美国为投资标的的股票基金净流入为145亿美元，为58周以来最高，多数透过上市交易基金(ETF)流入。这份报告亦引述专门追踪基金的EPFR Global的数据。

“投资人将本月稍早股市下挫当成买进的良机，”西部银行(Bank of the West)首席分析师Scott Anderson表示，“仍然有许多投资人错过了这波股市的涨势，或者对股市的投资不足。”

全球债券收益率(殖利率)偏低，加上美元走强，使得美国股市成为“对全球资产更具吸引力的投资标的，”Anderson说，“美国经济相对强劲，也为这股趋势推波助澜。”

全球欧洲股票基金则是流入21亿美元，为九周以来首度出现流入。连续三周流出的全球新兴市场股票基金，也出现13亿美元的流入。

投资人对债券基金的兴趣在最新一周再度展现，连风险较高的高收益率“垃圾”债券基金也流入29亿美元资金，连续两周流入。

全球债券基金共吸引65亿美元资金，连续第六周出现流入。