基金产业：10月29日止当周全球股票基金净流入204亿美元--美银美林

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约10月31日 - 周五美银美林全球研究报告的数据显示，10月29日止当周，全球投资人向股票基金投入204亿美元资金，为超过一年以来最大单周流入金额。
根据该报告，以美国为投资标的的股票基金净流入为145亿美元，为58周以来最高，多数透过上市交易基金(ETF)流入。这份报告亦引述专门追踪基金的EPFR Global的数据。
“投资人将本月稍早股市下挫当成买进的良机，”西部银行(Bank of the West)首席分析师Scott Anderson表示，“仍然有许多投资人错过了这波股市的涨势，或者对股市的投资不足。”
全球债券收益率(殖利率)偏低，加上美元走强，使得美国股市成为“对全球资产更具吸引力的投资标的，”Anderson说，“美国经济相对强劲，也为这股趋势推波助澜。”
全球欧洲股票基金则是流入21亿美元，为九周以来首度出现流入。连续三周流出的全球新兴市场股票基金，也出现13亿美元的流入。
投资人对债券基金的兴趣在最新一周再度展现，连风险较高的高收益率“垃圾”债券基金也流入29亿美元资金，连续两周流入。
全球债券基金共吸引65亿美元资金，连续第六周出现流入。
不过全球浮动利率债券基金持续流出，最近一周流出4亿美元，为连续第16周流出。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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