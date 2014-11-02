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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 07:35 BJT

标题新闻：俄罗斯Gazprom称，若乌克兰支付22亿美元欠债和预付款，最早下周恢复向其供气

注：Gazprom是俄罗斯天然气出口商

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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