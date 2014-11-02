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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 07:56 BJT

《全球汇市》日圆延续跌势，中国PMI数据疲弱打击澳元

“美国和G10其他国家的货币政策出现分化是上周的焦点，其中美联储立场比预期更加强硬，而日本央行、瑞典央行和新西兰央行立场则更加温和，”摩根大通分析师在给客户的报告中称。

他们补充称，考虑到本周欧洲央行将召开政策会议，且美国将公布非农就业数据，这仍应是个交投题材，利好做多美元兑欧元和瑞典克朗。

今日稍晚中国方面将有更多数据出炉，其中包括官方10月非制造业PMI和汇丰10月中国制造业PMI终值。

欧洲和美国制造业调查也将陆续公布。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2505 1.2524 -0.15 -9.02 1.3745

美元/日圆 112.90 112.30 +0.53 +7.22 105.30

欧元/日圆 141.18 140.64 +0.38 -2.45 144.73

美元/瑞郎 0.9643 0.9628 +0.16 +8.01 0.8928

英镑/美元 1.5975 1.5995 -0.13 -3.51 1.6556

美元/加元 1.1281 1.1265 +0.14 +6.22 1.0620

澳元/美元 0.8747 0.8794 -0.53 -1.86 0.8913

新西兰元/美元 0.7771 0.7780 -0.12 -5.30 0.8206

澳元/日圆 98.750 98.760 -0.01 +5.22 93.850

新西兰元/日圆 87.730 87.370 +0.41 +1.53 86.410

英镑/日圆 180.36 179.62 +0.41 +3.46 174.33

澳元/新西兰元 1.1247 1.1277 -0.27 +3.68 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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