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市场报道 | 2014年 11月 3日 星期一 08:04 BJT

****欧洲经济指标预测--11月3日-11月10日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值       
    
    11月3日当周
    
    11月3日(一)
    
    0830  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                10月         51.3        50.4
    0845  意大利Markit/ADACI制造业PMI                  10月         50.7        50.7
    0850  法国Markit制造业PMI                          10月         47.3        47.3  
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                      10月         51.8        51.8
    0900  欧元区Markit制造业PMI                     10月终值        50.7        50.7  
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                     10月         51.2        51.6            
             
    
    11月3-9日
    
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                  10月        +0.4%       +0.6%
                     截至10月三个月房价(较上年同期)                +9.1%       +9.6%
    
    11月4日(二)
    
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                     10月         63.5        64.2 
    1000  欧元区生产者物价(较前月)                      9月         持平       -0.1%
                      (较上年同期)                                 -1.5%       -1.4%  
    
    11月5日(三)
    
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              10月         持平       +0.1%
                 (较上年同期)                                      -0.1%       -0.1%
    0845  意大利Markit/ADACI服务业PMI                  10月         49.2        48.8
    0850  法国Markit服务业PMI                          10月         48.1        48.1
              Markit综合PMI                                          --         48.0
    0855  德国Markit服务业PMI                          10月         54.8        54.8
    0900  欧元区Markit服务业PMI                      10月终值       52.4        52.4
                Markit综合PMI                                       52.2        52.2
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     10月         58.5        58.7
    1000  欧元区零售销售(较前月)                        9月        -0.8%       +1.2%
                    (较上年同期)                                   +1.2%       +1.9%  
    
    11月6日(四)
    
    0645  瑞士消费者信心指数                          第四季         负5         负1
    0700  德国工业订单(较前月)                          9月        +2.3%       -5.7%  
    0930  英国工业生产(较前月)                          9月        +0.4%        持平
                      (较上年同期)                                 +1.5%       +2.5%
              制造业产出(较前月)                                   +0.3%       +0.1%
                        (较上年同期)                               +2.8%       +3.9%
    1200  英国央行利率决定                             11月         0.5%        0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                             3,750       3,750
    1245  欧洲央行再融资利率                           11月        0.05%       0.05%
                  存款利率                                        负0.2%      负0.2%           
    
    11月7日(五)
    
    0645  瑞士失业率(未经季节调整)                     10月         3.1%       3.0%
                     (经季节调整)                                   3.2%       3.2%
    0700  德国工业生产(较前月)                          9月        +2.0%      -4.0%
    0700  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　  9月　　   +1.85%      -5.8%
    　　　　　          进口(较上月)                               +0.8%      -1.3%
    　　　　　          贸易收支(亿欧元)                         顺差185    顺差175 
    0745  法国预算收支(亿欧元)                          9月          --     赤字941
          法国工业生产(较前月)                          9月        -0.2%       持平
          法国工业投资                                第四季         --         +1%
          法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                9月       逆差59     逆差58 
          法国进口(亿欧元)                                           --       414.2
          法国出口(亿欧元)                                           --       356.3 
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                      9月        +1.0%      +1.9% 
    
    11月10日当周
    
    11月10日(一)
    0900  意大利工业生产(较前月)                        9月         --       +0.3%
                        (较上年同期)                                --       -0.7%(完)     
         
        
  
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                        日本与韩国                 
    欧洲                                澳洲与新西                 
                                        兰           
    中国                                台湾                       
 
 已公布经济指标一览
    美国                                日本                       
    欧洲                                韩国                       
    中国                                香港                       
    澳洲                                台湾                       
 
 (整理 王兴亚；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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