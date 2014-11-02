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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 07:54 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月3日

* 头版头条:

--中国证监会副主席庄心一表示，证监会将加快推进监管转型和职能转变，为上市公司发展提供更好环境和更大空间。

* 其他:

--随着上市公司三季报披露完毕，保险资金对于个股的偏好逐渐显现。在新进和增持个股的行业分布上，保险资金偏好IT、医药和房地产等。分析人士指出，“药房”仍将是保险资金四季度看好的板块，有望成为险资防御策略下的配置重点。

--中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露表示，未来两年，中国对外投资的数量将超越中国利用外资的数量，逐渐进入资本输出时代。目前，中国对外投资中只有18%使用人民币，因此要有意识增加直接投资中人民币的使用。

--住房城乡建设部副部长齐骥表示，由于去年同期为市场高点，预计11月份之后，房价同比仍然会下降，但降幅会缩小。

--国务院国资委副主任黄淑和近日表示，在改组组建国有资本投资运营公司过程中，不能将现有融资平台公司进行简单“翻牌”，使这类平台公司变成“走了样”的国有资本投资运营公司。要探索推动符合条件的国有企业“干干净净”整体上市。

--停牌近七个月的广船国际 公布重大资产重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购控股股东中船集团旗下黄埔文冲船厂及扬州科进持有的相关造船业务资产，本次交易标的资产价格总额为54.95亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 林高丽)
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