《中国报摘》--中国证券报11月3日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条:
--中国证监会副主席庄心一表示，证监会将加快推进监管转型和职能转变，为上市公司发展提供更好环境和更大空间。
* 其他:
--随着上市公司三季报披露完毕，保险资金对于个股的偏好逐渐显现。在新进和增持个股的行业分布上，保险资金偏好IT、医药和房地产等。分析人士指出，“药房”仍将是保险资金四季度看好的板块，有望成为险资防御策略下的配置重点。
--中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露表示，未来两年，中国对外投资的数量将超越中国利用外资的数量，逐渐进入资本输出时代。目前，中国对外投资中只有18%使用人民币，因此要有意识增加直接投资中人民币的使用。
--住房城乡建设部副部长齐骥表示，由于去年同期为市场高点，预计11月份之后，房价同比仍然会下降，但降幅会缩小。
--国务院国资委副主任黄淑和近日表示，在改组组建国有资本投资运营公司过程中，不能将现有融资平台公司进行简单“翻牌”，使这类平台公司变成“走了样”的国有资本投资运营公司。要探索推动符合条件的国有企业“干干净净”整体上市。
--停牌近七个月的广船国际 公布重大资产重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购控股股东中船集团旗下黄埔文冲船厂及扬州科进持有的相关造船业务资产，本次交易标的资产价格总额为54.95亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 林高丽)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申