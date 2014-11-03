《路透峰会》嘉吉预期食品安全意识提高将促进中国的高质量谷物需求

路透新加坡11月2日 - 大宗商品主要交易商嘉吉(Cargill)副董事长Paul Conway指出，接二连三的食品安全事件助长了中国对高质量产品的热切需求；即便当中国经济有所放缓，仍将维持富含蛋白质农业商品的消费。

自2008年爆发三聚氰胺毒奶粉事件以来，面对日益增加的食品恐慌事件，中国正加强对违反食品安全规范行为的打击。

“中国人的食品安全意识升高，正该如此，”Conway告诉路透。“中国对于人类直接或通过肉类食用的大宗商品消费，并没有出现放缓。”

即便中国经济增长率放缓至6-7%，该国不断增加的中产阶级对高蛋白质和安全食品的需求，仍将使中国对农业大宗商品的消费依然维持在高水平。

“我们积极看待的不只是中国，整个亚洲地区普遍来说都将出现更加强大和活跃的中产阶级，而他们对饮食的多样性及品质需求都更高，”Conway表示。

**亚洲的增长**

嘉吉 、Archer Daniels Midland 、邦吉(Bunge) 和路易达孚(Louis Dreyfus)是占据全球谷物交易主要地位的几大企业。

嘉吉2014会计年度营收1,349亿美元；Conway称，该公司预计在7-8年内，其全球谷物业务将增加一倍，而在中国、印度和印尼消费旺盛的支持下，亚洲成长速度将是全球的两倍。

嘉吉在中国食品供应链拥有大量业务--进口谷物和油籽，生产动物饲料、养鸡、以及制造甜味剂和谷麦片等产品。

该公司充分整合的家禽项目最近才投入运营，年加工能力为6,500万只鸡和17.6万吨禽类产品。

Conway表示嘉吉正在中国兴建第四座大豆加工厂，但未透露规模、地点和投资细节。

Conway转回全球谷物和油籽市场卖压的话题上称，价格不太可能跌破10月所及的多年低点，因为美国农户一直在抑制供应。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)