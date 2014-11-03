路透调查：英国投资者减持股票，增持现金和地产

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦10月31日 - 英国投资经理10月益发谨审，削减股票配置并将现金配置提高至逾两年来最高。他们担心全球经济复苏面临风险。
针对10位英国资产经理人的月度调查显示，在平衡型投资组合中的平均现金配比几乎倍增，从6.6%增加至11.2%，创下至少两年半来最高。地产投资配比升至4.7%的高位。
股票配比则减至51.8%，为2012年11月以来最低。债券配比减少0.5个百分点至22.2%，包括对冲基金、私募股权及大宗商品的“另类”资产配比从11.0%降至10.1%。
“投资人对全球经济状况感到不安，市场波动不断加剧，因此现在处于避险时期，”Investment Quorum投资长Peter Lowman表示。
“对欧元区的担忧，以及欧洲央行和德国央行最近在货币政策路线问题上僵持不下，都重重打压市场人气，”他表示。中国经济前景蒙上阴霾，同样令市场承压。
在债市方面，英国投资者增持美国/加拿大债券，配比从24.1%提高至37%，欧元区债券配比从20.4%提高至26.0%。英国债券配比则从42.1%降至29.6%。
该调查是在10月17-28日之间进行，之后美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周三宣布结束买债刺激计划。
美股最受投资人青睐，基金将美国/加拿大股票配比增加0.6个百分点至29.5%。欧元区股票配比增加1.4个百分点至15.9%，英国和日本股票配比则减少。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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