《香港报摘》--经济日报11月3日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
头版头条：
--港股11月在欧日加码量宽之下开局，投资者情绪转趋乐观，美国停买债但维持低息，中国制造业数据逊预期，市场亦憧憬内地宽松以达增长目标，恒指短綫上望24,400关。
其他：
--沪港通开通无期惹各方揣测，中证监国际顾问委员会委员、香港证监会前任主席梁定邦相信，延期与政治无关，主要因内地希望多做测试，与涉及多个部门批文影响，预料仍可在年底前开通。
--港交所 自今日起，将夜期收市时间由晚上11时，延长至11时45分；夜期的结算时间由晚上11时45分，延长至翌日零时30分。
--恒指占比逾四成的蓝筹已公布季绩，绩优股在公布业绩后全綫造好，11月接力有七大蓝筹放榜，恒指占比近3成，市场预期其中6只蓝筹的盈利，会按年造好，利好后市。
--投行上调人民币汇率的目标价，中金将今明年的预测由6.21调整至年底见6.12，明年底见6.1；苏格兰皇家银行则预测今年底到6.05--6.10间，明年底在5.93。（完）
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台湾报摘 PRESS-TW-CMN (整理 潘嘉玲； 审校 毕晓雯/曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申