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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 08:32 BJT

《香港报摘》--经济日报11月3日

头版头条：

--港股11月在欧日加码量宽之下开局，投资者情绪转趋乐观，美国停买债但维持低息，中国制造业数据逊预期，市场亦憧憬内地宽松以达增长目标，恒指短綫上望24,400关。

其他：

--沪港通开通无期惹各方揣测，中证监国际顾问委员会委员、香港证监会前任主席梁定邦相信，延期与政治无关，主要因内地希望多做测试，与涉及多个部门批文影响，预料仍可在年底前开通。

--港交所 自今日起，将夜期收市时间由晚上11时，延长至11时45分；夜期的结算时间由晚上11时45分，延长至翌日零时30分。

--恒指占比逾四成的蓝筹已公布季绩，绩优股在公布业绩后全綫造好，11月接力有七大蓝筹放榜，恒指占比近3成，市场预期其中6只蓝筹的盈利，会按年造好，利好后市。

--投行上调人民币汇率的目标价，中金将今明年的预测由6.21调整至年底见6.12，明年底见6.1；苏格兰皇家银行则预测今年底到6.05--6.10间，明年底在5.93。（完）

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