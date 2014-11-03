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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 08:21 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月3日-11月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月3日(一)

圣地亚哥--智利央行公布10月货币政策会议的会议记录(1130)。

内罗比--肯尼亚央行召开货币政策会议。

11月4日(二)

新德里--2014年全球经济论坛(至11月6日)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议(0900)。

布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议。

11月5日(三)

新加坡-亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)2014年会。发言者包括印度央行(RBI)副总裁Rama Subramaniam、国际清算银行(BIS)资深经济学家Ilhyock Shim、芝加哥联邦储备银行副总裁Richard Heckinger、欧盟执委会金融市场主管Patrick Pearson和日本央行(BOJ)金融市场局局长Hiromi Yamaoka等。

利马--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在“全球银行业标准及美洲监管优先任务”第九次高级别会议上发表讲话(1500)。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至11月6日)。

11月6日(四)

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

11月7日(五)

卢萨卡--赞比亚央行召开货币政策会议(0700)。

11月10日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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