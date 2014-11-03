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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 10:50 BJT

《焦点》民众通缩心态顽固，对日本央行力推通胀存有疑虑

东京中野区一家发廊的老板，现年65岁的Kaoru Sakai担心价格太高可能会吓跑顾客，即便日本4月上调消费税，也没有上调价格。

“事实上人们对前景并不抱有信心，”Sakai说道。“整个社会和经济状况迫使人们做出较低端选择。比如，就像即使可以在体面的饭店就餐，人们还是会选择去快餐店或立食餐馆。”

除非象薪资增长匮乏、制造业萎缩以及难以为继的福利体系等这些基问题得到确实改善，否则很多日本民众可能更愿意黑田一再希望能够解决的通缩问题就这么存在着。

按照古典经济学消费者应该偏爱通缩，因这增加了他们的购买力，一些消费者亦赞同该理论。

“通缩反映了根本的经济状况。我们的人口正在减少，产量低且没有创新。较其他国家相比，我们正在失去购买力。”东京的一名会计师Yohei Tanaka说道，并表示，他的薪水自安倍2012年12月上任以来就没有增长过。

“我认为现在不是推动经济走向通胀的适当时机，通胀也不是最终的解决方案。通缩，从某种意义上来说，还是不错的。”

欲浏览自1958年以来通胀/通缩图表，请点选：link.reuters.com/ber48t

欲浏览日本超市价格指数图表，请点选：link.reuters.com/nug38v

欲浏览日本经济图表，请点选：link.reuters.com/zem62w

欲浏览通胀/通缩历史图表，请点选：link.reuters.com/ber48t

欲浏览消费税上调的对比图表，请点选：link.reuters.com/qer92w (完)

(编译/审校 戴素萍/白云/孙茉莉/张涛)
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