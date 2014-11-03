《焦点》民众通缩心态顽固，对日本央行力推通胀存有疑虑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
东京中野区一家发廊的老板，现年65岁的Kaoru Sakai担心价格太高可能会吓跑顾客，即便日本4月上调消费税，也没有上调价格。
“事实上人们对前景并不抱有信心，”Sakai说道。“整个社会和经济状况迫使人们做出较低端选择。比如，就像即使可以在体面的饭店就餐，人们还是会选择去快餐店或立食餐馆。”
除非象薪资增长匮乏、制造业萎缩以及难以为继的福利体系等这些基问题得到确实改善，否则很多日本民众可能更愿意黑田一再希望能够解决的通缩问题就这么存在着。
按照古典经济学消费者应该偏爱通缩，因这增加了他们的购买力，一些消费者亦赞同该理论。
“通缩反映了根本的经济状况。我们的人口正在减少，产量低且没有创新。较其他国家相比，我们正在失去购买力。”东京的一名会计师Yohei Tanaka说道，并表示，他的薪水自安倍2012年12月上任以来就没有增长过。
“我认为现在不是推动经济走向通胀的适当时机，通胀也不是最终的解决方案。通缩，从某种意义上来说，还是不错的。”
欲浏览自1958年以来通胀/通缩图表，请点选：link.reuters.com/ber48t
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(编译/审校 戴素萍/白云/孙茉莉/张涛)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申