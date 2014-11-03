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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 08:33 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月3日

*工商时报：

--为活化闲置工业用地，跨部会将合作，其中央行同意针对产业用地加强信用管制，并由金管会订定授信定型化契约范本，不依契约履行建厂计画案件，银行必须采取调整成数及抽银根等有效作为，且纳入金管会金检业务项目，强制执行。

--金管会主委曾铭宗昨日率团赴美洽谈肥咖条款（FATCA）事宜，这是台湾的最高金融主管机关首度正式拜会美国相关政府单位。除了洽谈〞肥咖〞合作事宜外，曾铭宗也将拜会美国证管会、商品期货管理委员会，希望先建窗口，以利未来进一步洽谈合作事宜。

--金管会年底前希望能推动四大法案，在立法院完成急迫性修法，其中包括加入立即纠正措施的保险法、开放保险业境外业务的OIU(国际保险业务分公司)条例，与将在行政院审查的银行法与金融消费者保护法，以期能推动台湾成亚太理财中心、让金融业布局亚洲及提高获利能力。

--面板双虎连续两年缴出获利成绩单，今年获利更将超过百亿台币，让面板双虎有更多银弹重启投资。过去两年面板双虎资本支出都在200亿台币上下，不过群创 率先开出第一枪，2015年计画砸下300-400亿台币扩充6代和8.5代厂产能，友达 明年度资本支出也可望有较大幅度的增长，出现金融风暴以来首次投资扩产。

*经济日报：

--金管会近日将邀银行业者会商，拟明订不动产授信资产须提列1.5%的备抵呆帐准备，年底上路，并给银行缓冲期。初估全体银行须增提呆帐准备约二、三百亿台币，银行盈余将减少，但可强化风险承担能力。

--彰银 经营权之争股权加码战，本周进入最后关键。财政部日前要求公股银行力挺后，公股银行已扩大加码行动，市场推估泛公股持股已有24%到25%，有机会与台新金 一较高下。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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