手机产业：三星称与微软的合作引起垄断问题--法庭文件

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透10月31日 - 一份法庭文件显示，三星称微软完成对诺基亚手机业务的收购之后，三星与微软有关Windows手机的合作将面临垄断问题。
周四的这份文件源于微软 指控三星电子 违背业务合作协议的诉讼。这桩诉讼是微软今年稍早向纽约联邦法庭提起的，称三星仍欠微软690万美元利息，这部分利息是因三星推迟支付10亿美元专利使用费而产生的。
而三星则表示，微软4月份收购诺基亚违反了三星与微软2011年的协议。
周四的法庭文件显示，三星表示，公司于2011年同意向微软支付专利费，换取一项覆盖三星安卓(Android)手机的专利许可证。
但作为合作内容的一部分，三星还同意与微软开发Windows手机并与之共享商业机密信息。文件指，如果三星实现了一定的Windows手机销售目标，微软将降低专利权费用。
但微软的Windows手机未能从苹果和运行安卓系统的设备手中抢到太多市场份额。
文件称，微软收购诺基亚后，即在硬件方面成为三星的直接竞争对手，于是三星拒绝继续与微软共享敏感信息。三星表示，这样做可能会涉嫌违反美国反垄断法。
三星在文件中称，“作为竞争对手，这样做会有串谋嫌疑。”
微软在声明中称，公司“相信自己的理据充分”，会取得胜诉。
美国和其他国家的反垄断监管当局都已批准了微软收购诺基亚的交易。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申