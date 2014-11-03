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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 09:04 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.15%，上日加权利率3.2527%

路透上海11月3日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.15%，上日该期限加权平均利率为3.2527%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.15% 3.50% 3.2527%

上周五银行间市场质押式回购总成交金额重新回落至万亿元下方，为9,624.48亿元，上日为10,113.40亿元，10月下半月以来该总量一直在万亿元上方；其中，隔夜品种为7,812.94亿元，上日为7,883.89 亿元。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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