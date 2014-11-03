版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 09:02 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月3日

**上海证券报**

--万科 总裁郁亮直言，万科合伙人计划没有留任何后路，如果失败，就是死路一条。而接下来的两年内，万科合伙人计划将推出升级版，从高管到员工，再到合作伙伴，最终将合伙人的范围扩大到普通投资者。

**证券时报**

--财政部首次发布中国关键期限国债收益率曲线。

--在新三板挂牌的联讯证券近日通过定向增发方式募资10亿元人民币，成为新三板最大一单融资项目。

**东方早报**

--上海市市长杨雄表示，目前上证所和港交所正在进行沪港通的前期准备，工作量很大，需要经过各种测试，“耐心一点，总会通的。”

--长亮科技 将入主国内最大预付卡服务商，拟1.2亿元收购上海银商资讯至少30.7%股权，成第一大股东。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐