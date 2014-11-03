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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 08:57 BJT

国际油市：美国原油期货在81美元下方持稳，但中国PMI疲弱令其承压

受订单下降及生产活动减缓影响，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数降至五个月低点，但仍位于荣枯分界线上，表明制造业总体平稳但存在一定下行压力，需要加快落实稳增长措施。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布10月官方PMI为50.8%，较9月回落0.3个百分点。路透调查中值为51.2。新订单和生产指数下降，企业资金紧张程度加剧。

一项路透调查显示，10月石油输出国组织(OPEC)日产量减少12万桶，因安哥拉与尼日利亚产量下滑，但利比亚产量回升，伊拉克供应也有所成长，令10月的产量接近9月触及的两年高点。该调查也显示，沙特阿拉伯与波斯湾地区主要产油国，并无刻意减少出口以应对供应过剩及支撑油价的迹象。

OPEC秘书长巴德里表示，不用对近期油价大跌感到慌张，他称油价偏低将遏止其他供应来源，并带动OPEC在2020年之前扩大产出。

一船运消息人士表示，伊拉克南部巴士拉出口终端的石油出口周日恢复至每日240万桶，此前天候恶劣曾导致产量减少。受强风影响，周六这个近海出口终端的原油日出口量减少至144万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/陈宗琦；审校 张涛/许娜)
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