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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 08:43 BJT

澳洲数据：9月建筑许可较前月下降11.0%，降幅远超预估的1.0%

路透悉尼11月3日 - 澳洲统计局周一公布数据称，9月经季节调整的建筑许可较前月下降11.0%，较上年同期下滑13.4%。

路透调查中分析师的预估为较前月下降1.0%。(完)

浏览数据细节，请点选澳洲统计局网站：www.abs.gov.au

(编译 王兴亚；审校 白云)
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