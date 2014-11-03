版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 10:08 BJT

重发-《香港报摘》--信报11月3日

(重发以补上代码)

路透香港11月3日 -

* 头版头条:

--滙丰控股 今日公布第3季度业绩，多家证券商预测滙控 第3季列账基准税前盈利介乎51.06亿至58.52亿美元，按年增长近13%至29%不等，按季微跌。虽有证券商预测滙控第3季贷款减值及其他拨备按年大减超过30%，但有报导指出，汇控或会在季内再拨备4亿英镑，以支付外汇操纵交易罚款。

* 其他:

--日本央行加码放水刺激美股上周五再创出历史新高，但港股预托证券（ADR）港股比例指数只升7点，收报24,005点。市场人士认为，港股从10月16日低位约22,800点至今累计反弹逾1,100点，迫近24,000关，上周五收报23,998点，短期须先行整固，待有好消息再上。本港三大财经官员本周一至周三访京，市场期待行程中会否有沪港通的好消息。

--财技高手曹忠担任主席兼行政总裁的五龙电动车 ，昨天宣布以总代价21.2亿元，全面收购事安集团 ，以及后者持有的杭州电动车项目。由于杭州电动车项目未来一年内的资本开支达13亿元，五龙还将为此配售最多10亿股新股，以集资约5亿元。五龙和事安今天将复牌。

--康健国际 获台湾富邦金控旗下富邦人寿及富邦产险入股成为第二大股东，后两者合共斥资7亿元认购康健11.13%股份；大股东Broad Idea亦同意以2亿元增持股份，惟持股比例仍降至24.34%。

--上周发盈警的渣打集团 ，股东们因不满行政总裁冼博德（Peter Sands）及主席庄贝思（John Peace），要求其为今年渣打业绩差劣负上责任，甚至有传闻指出，冼博德面临被换压力。

--嘉里建设 牵头发展的沙田九肚玖珑山过去周六突击开价，首批推出210伙，折实平均尺价1.25万元，贴近市场水平；新地 旗下将军澳天晋IIIB期力撑新盘销情，令过去两天新盘销售回升至100宗以上。本月首两天已形成两区三盘，涉近1,800伙。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐