重发-《香港报摘》--信报11月3日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(重发以补上代码)
路透香港11月3日 -
* 头版头条:
--滙丰控股 今日公布第3季度业绩，多家证券商预测滙控 第3季列账基准税前盈利介乎51.06亿至58.52亿美元，按年增长近13%至29%不等，按季微跌。虽有证券商预测滙控第3季贷款减值及其他拨备按年大减超过30%，但有报导指出，汇控或会在季内再拨备4亿英镑，以支付外汇操纵交易罚款。
* 其他:
--日本央行加码放水刺激美股上周五再创出历史新高，但港股预托证券（ADR）港股比例指数只升7点，收报24,005点。市场人士认为，港股从10月16日低位约22,800点至今累计反弹逾1,100点，迫近24,000关，上周五收报23,998点，短期须先行整固，待有好消息再上。本港三大财经官员本周一至周三访京，市场期待行程中会否有沪港通的好消息。
--财技高手曹忠担任主席兼行政总裁的五龙电动车 ，昨天宣布以总代价21.2亿元，全面收购事安集团 ，以及后者持有的杭州电动车项目。由于杭州电动车项目未来一年内的资本开支达13亿元，五龙还将为此配售最多10亿股新股，以集资约5亿元。五龙和事安今天将复牌。
--康健国际 获台湾富邦金控旗下富邦人寿及富邦产险入股成为第二大股东，后两者合共斥资7亿元认购康健11.13%股份；大股东Broad Idea亦同意以2亿元增持股份，惟持股比例仍降至24.34%。
--上周发盈警的渣打集团 ，股东们因不满行政总裁冼博德（Peter Sands）及主席庄贝思（John Peace），要求其为今年渣打业绩差劣负上责任，甚至有传闻指出，冼博德面临被换压力。
--嘉里建设 牵头发展的沙田九肚玖珑山过去周六突击开价，首批推出210伙，折实平均尺价1.25万元，贴近市场水平；新地 旗下将军澳天晋IIIB期力撑新盘销情，令过去两天新盘销售回升至100宗以上。本月首两天已形成两区三盘，涉近1,800伙。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申