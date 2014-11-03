中国房地产：近期楼市政策是去行政化而非救市，市场仍有发展期--住建部

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月3日 - 中国住房和城乡建设部副部长齐骥表示，近期出台的房地产政策是去行政化而非“救市”，目前楼市正处于市场本身的调整中，未来商品房住宅市场还会有一段发展时期。
他并称，由于去年同期为市场高点，预计11月份之后，房价同比仍然会下降，但降幅会缩小。
新华社周日报导援引齐骥的话称，央行和银监会关于金融支持购房政策的调整，是从金融角度支持居民合理住房需求，但不会支持投机性需求。
他在国务院回访督查调研组对住建部进行回访时表示，近期的房地产市场政策主要是借市场调整的窗口期，把一些行政色彩比较浓的干预措施尽可能剔除，不太赞成把去除行政化的政策叫做“救市”。
而对于一些城市此前出台的限购政策，齐骥说，“这类干预迟早要离开房地产市场，...目前，除了几个特大城市由于人口规模控制问题没有放开之外，大多数城市已经把几年前推出的限制购买措施进行了调整。”
今年以来，中国房地产市场持续下滑，在中央政府强调今年针对不同城市情况分类调控的背景下，地方政府纷纷放松限购，以期支撑当地楼市。中国央行和银监会亦于9月底放宽信贷政策，住建部等多部分也联合放松公积金贷款条件。
“目前的房地产市场正处于市场本身的调整中。未来，在中国的城镇化过程中，商品房住宅市场应该还有一段发展时期。”齐骥说，“毕竟，与发达国家相比，我们的住房还不是那么宽裕，老百姓的住房条件还有待改善。”
他并认为，市场供求关系紧张时，合理的住房需求主要限制在购买首套住房，但随着市场供求关系的逆转，改善型需求也成为合理需求，现在银行对这部分需求是支持的，但是不会支持投机性需求。
中国指数研究院报告称，10月百城住宅均价同比23个月来首次下跌，环比则连续第六个下跌，但跌幅缩窄。整体来看，全国主要城市住宅价格仍处于下行区间，但本月跌幅缩小。 （完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申