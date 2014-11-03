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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 09:01 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透10月基金经理资产配置调查****

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路透最新月度调查显示，由于对全球经济前景和各央行政策心存谨慎，欧洲、美国和英国基金削减股票配比，全球投资组合中的股票配比在10月份降至逾一年以来最低水平。

全球平衡型投资组合的平均建议股票配比降至49.5%，比9月下降逾1个百分点。

全球债券配比升至36.4%，为2013年10月以来最高。以下为详细调查结果。

> 路透调查：10月市场波动促使美国基金减持股票并增持债券

> 路透调查：欧洲投资者股票投资配比仍居高点，押注央行宽松政策带来支撑

> 路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比续升至80.6%

> 路透调查：日本基金经理10月稍稍上调全球股票配比

> 路透调查：英国投资者减持股票，增持现金和地产

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