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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 08:57 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元回落至盘中低位，因澳洲建筑许可数据欠佳

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* 澳元兑美元回落至盘中低位0.8730，因澳洲建筑许可数据表现疲弱

* 澳洲9月建筑许经季节调整可较前月下降11.0%(路透调查预估为下降1.0%)

* 建筑许可数据异常波动--市场走势极为动荡

* 澳元兑美元此前交投于0.8750之上，数据公布后跳空下跌

* 早前走低，受累于疲弱的中国采购经理人指数(PMI)数据及美元兑日圆上扬(完)

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