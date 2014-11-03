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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 08:51 BJT

《中国重要政经日程》--11月3日

==========================近期重要政经日程==========================

11/5（周三）

--2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。

11/8（周六）

--加强互联互通伙伴关系对话会在北京举行。国家主席习近平将出席并主持会议。

11/19（周三）

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 沈燕)
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