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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 09:26 BJT

全球金市：金银价格延续挫跌之势，徘徊在四年低点附近

贵金属价格周五遭受打击，此前日本央行意外宣布扩大规模已经相当大的购债刺激计划，明显等于承认日本经济成长与通胀并未因4月调升消费税而获得提振。

日本央行的决定令日圆兑美元下跌至七年低位。美元指数 周五触及四年新高。

美元升值令持有其他货币的买家，必须以更贵的价格购买黄金，损及黄金的避险魅力。

周五黄金跌破每盎司1,180美元的关键支撑，引发进一步抛售的疑虑。

技术分析师表示，现货金价格正位于五年来首度跌穿每盎司1,000美元、下看三位数的边缘。

美国可能升息的前景加上经济数据表现强劲，近期亦打压金价。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 持仓量减少，以及亚洲黄金需求疲弱，也令金价承压。该基金持仓量接近六年低位。

商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，截至10月28日当周，对冲基金与基金经理人减持黄金多仓。

美国铸币局10月售出67,500盎司美国鹰金币，较上月增加21.6%。(完)

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(编译 王颖/陈宗琦；审校 李爽/白云)
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