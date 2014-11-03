全球金市：金银价格延续挫跌之势，徘徊在四年低点附近

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
贵金属价格周五遭受打击，此前日本央行意外宣布扩大规模已经相当大的购债刺激计划，明显等于承认日本经济成长与通胀并未因4月调升消费税而获得提振。
日本央行的决定令日圆兑美元下跌至七年低位。美元指数 周五触及四年新高。
美元升值令持有其他货币的买家，必须以更贵的价格购买黄金，损及黄金的避险魅力。
周五黄金跌破每盎司1,180美元的关键支撑，引发进一步抛售的疑虑。
技术分析师表示，现货金价格正位于五年来首度跌穿每盎司1,000美元、下看三位数的边缘。
美国可能升息的前景加上经济数据表现强劲，近期亦打压金价。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 持仓量减少，以及亚洲黄金需求疲弱，也令金价承压。该基金持仓量接近六年低位。
商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，截至10月28日当周，对冲基金与基金经理人减持黄金多仓。
美国铸币局10月售出67,500盎司美国鹰金币，较上月增加21.6%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 王颖/陈宗琦；审校 李爽/白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申