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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 09:11 BJT

我的钢铁网：10月31日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自10月31日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为10,718万吨，环比上周增加137万吨，同口径库存10,203万吨；其中澳矿5,527万吨，巴西1,884万吨，印度82万吨，贸易矿3,751万吨，精粉414万吨，球团231万吨，块矿1,112万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,088.5万吨。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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