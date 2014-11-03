中国债市：财政部首发关键期限国债收益率曲线，并将完善发行计划

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月3日 - 中国财政部周日公告称，首次发布中国关键期限国债收益率曲线，该国债收益率曲线由中央国债登记结算有限责任公司编制及提供，主要内容包括1、3、5、7、10年等关键期限国债及其收益率水平形成的图表。
刊登在财政部网站的公告显示，未来并将着力完善关键期限国债发行计划，以及1年以下短期国债和10年以上长期国债的发行计划，进一步完善市场化发行定价机制。
目前机构主流参考的国债收益率曲线是中债登的银行间固定利率国债到期收益率曲线 ，涵盖了短至一年以内，长至50年所有期限品种；上海一大型券商交易员指出，此次财政部发布的仅是关键期限的，且仍由中债登编制，预计两条曲线相关数据区别应不大，但毕竟是官方发布，等覆盖面拓宽后，或有望发挥更权威作用。
财政部并指出，该曲线对提高国债管理政策透明度，发挥国债市场化利率的定价基准作用，健全国债收益率曲线，以及促进国债市场持续稳定健康发展具有重要意义。
财政部有关负责人并表示，为了健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，下一步将继续深化国债管理制度改革，不断完善国债市场运行机制，抓紧研究实现国债收益率曲线从关键期限国债扩展到涵盖短中长等全部期限国债的完整发布。
此外，财政部并表示，国债管理工作将继续借鉴国际通行做法，抓紧开发运用国债管理战略计量分析工具，进一步优化国债结构和发债节奏，并将与有关部门、广大市场参与者和投资者一道，研究完善国债二级市场运行机制，进一步改善国债流通质量和价格形成机制，以便国债收益率曲线能够充分反映市场供求关系。
此前本地媒体6月曾援引中债登人士称，财政部召集了国债收益率曲线课题组，其中成员就包含了中债登，拟将现有的三条固定利率国债收益率曲线合并为一条，推出“中债国债收益率曲线”，该曲线的编制将参考银行间及交易所市场价格源和样本券。 (完) (发稿 丁淑琴/徐永； 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申