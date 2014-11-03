〔港报社评〕美欧日央各顾各 资金盛宴继续--经济日报11月3日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
美储局刚宣布停止买债，欧央续半心半意量宽，日本央行则一往无前地再度加码大放水。三大央行各行各路，对已惯受泛滥资金浮起的环球股市并非坏事，惟市场波动与折腾则难免。
环球股市周五飈升，日本股市更急飈近5%，主因是日本突宣布两招撑经济。一是日央决定再加码量宽，将每年买债目标由60万亿至70万亿日圆，一举增至80万亿；一是日本政府改变退休金投资基金的资产配置，大增股票比例。
日本此举无疑是因应本年4月提高消费税率后，所谓的「安倍经济学」三枝箭失效，日本经济似再失速，加上日本政府将要决定明年10月是否按计划再提高消费税率，故急打补针望能靠催谷股市制造财富效应，以及推低日圆滙价刺激出口与通胀，先度过眼前危机。
日央毅然加码放水，明显与美储局周四宣布停止买债计划，不再放水，大相迳庭；与欧央半心半意，量宽但拒买国债，亦有差别。近期不断有声音担心，若各大央行未能协调举措，恐不利于应付全球经济减速。
惟现实是要协调难协调，且不协调亦非坏事。美欧日三大央行基于本身政经现实，只能采取各自的货币政策，难以协调。
欧元区方面，德法意三个龙头不是经济增长呆滞便是再衰退，欧央只得量宽急救，但在德国阻力下，又未能印钞买国债，故只能半美式量宽。
美欧日央行各适其适，难以协调却非坏事，因环球资产市场已因各国央行量宽而泡沫四起，若全球央行一同继续加码，后患之大可想而知；但若一齐收水，势一下子刺破泡沫，造成极大冲击。
然而，此亦不无挑战。一方面，环球经济基本仍弱，纵使只是美国退市，将造成的冲击是其他国家尤其新兴市场所能承受？另一方面，美欧日央行的不同政策，势造成滙市以至商品市场大幅波动以至折腾。再者，此虽避免了三大央行若同一行动的冲击，但美停印、欧日加印下，全球资金更为泛滥，令资产市场续胀，泡沫盛宴终将如何结束仍是一大忧虑。 (A12) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申