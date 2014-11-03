〔港报社评〕高铁调查报告现分歧法官报告期望见真章--明报11月3日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
港铁委任的独立调查委员会就高铁工程延误的第二份报告出笼，除了指出有逾60%机率可能再超支这些令人怵目惊心的预警，便是委员会两名英美专家的报告与港铁出现分歧，尤其是专家称有30%机率延至2017 年后完工及通车，与港铁说有「九成机会」如期通车及「不超支」大相迳庭。
港铁是本港铁路交通的单天保至尊， 「港铁」二字即等于铁路运输，垄断地位由来已久，然而绝对的权力之下却出现高铁延误事故这类足以反映管理紊乱的情状。港铁委任的独立委员会先后发表两份报告，然而两报告都予人混乱之感，7月的第一份报告，简单把原因归于「沟通出问题」，以及时任行政总裁韦达诚及工程总监周大沧「判断力欠佳」。到了第二份报告出来，超支及延期的结论与港铁方面有分歧，令高铁延误事件更更添迷雾。
港铁应当知道，它是负责香港主要集体运输系统的唯一企业，肩上的不单是如何做到收支平衡或有所盈利，而是如何不辜负社会期许，成为可靠、便捷、安全的运输系统。这种观感的由来，可以小至班车是否准时，亦可以大至对整间企业的感受而来，可惜的是，港铁在高铁延误事件不能做到令社会信服。
职是之故，社会对夏正民法官率领的独立专家小组更有期待。按原来的设定，夏正民法官将连同两名外国专家进行检讨，有关工作仍在进行。以目前的民情舆情，独立专家小组除了检视高铁延误之间的技术操作纰漏，社会期待小组会深入剖验两个层次问题：一、港铁管理层的责任追究，到底延误源于何人何事；二、政府在监察港铁上的责任。
追究政府责任并非政治猎巫，更不是动辄要人头落地。不过，当如此重要的巨大投资工程变成如今的不堪提，一间负责任的企业，一个负责任的政府，必须有着面对纠正的勇气，这样才能给自己从头越的机会，也给社会重新认识政府管治能力及港铁专业水平的机会。(A04) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申