〔港报社评〕名医吁退场「止血」 展道德勇气-- 星岛日报11月3日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
向来备受社会赞扬的换肝权威卢宠茂医生，最近成为焦点人物，原因是挺身发起数百位医生联署《痛心疾首》声明，反对示威者违法占领道路，当中的「癌症论」更击起千重浪，到昨日他提出改变疗法来结束占领行动这场「流血不止」的手术，同样值得社会深思。
这批医生在报章头版刊登声明广告，不但震撼医学界，而且引起社会广泛关注。占领运动导致社会内部撕裂，专业不涉政治的医学界，亦难置身度外。
声明「支持警方专业执法，恢复市民使用道路的自由」，自然惹占领运动支持者反感。站在占领者一边的医学会会董蔡坚，就指如果香港患癌，「致癌物」是人大常委会针对香港普选特首设立提名框架的决定。
卢宠茂回应批评，指最重要是医好病人，如果致癌原因是遗传基因等不能改变的因素，即使探讨成因都未必有助医治。
卢宠茂昨日再以施手术形容占领行动，占领人士希望藉此医好香港的政治体制，手术进行了三十多天却「流血不止」，他认为应该另觅疗法。可是，领导和参与手术的人，郤仍不肯当机立断，接受现实及勇于改变。
相比之下，当初戴着道德光环号召群众参与「占中」的人，包括最近返回大学复教的戴耀廷和陈健民，眼看行动偏离了原定的方向，亦明知难改人大决定，而社会法治、经济、民生等多方面受到的创伤日重，又有没有勇气如卢宠茂医生所言，站出来公开道歉和呼吁群众退场？(A04) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申