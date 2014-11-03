中港个股：光大银行拟发不超过300亿元优先股，母公司认购至多10亿元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月3日 - 中国光大银行股份有限公司 上周六公告称，拟非公开发行优先股融资不超过300亿元人民币，其中母公司光大集团将认购不超过10亿元的优先股。
公告显示，拟在境内发行的优先股总数不超过3亿股，每股票面金额为100元，采用分阶段重置的票面股息率，可一次或分次发行，每次发行对象不超过200人。
与其他银行股拟发行的优先股条款一样，光大银行的优先股发行方案中亦包括强制转股条款，即核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）及二级资本工具触发事件发生，光大银行优先股将按强制转股价2.72元／股转为普通股。
本次优先股发行所募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充本行其他一级资本。
光大银行A股上周五收报2.98元，过去一个月累计上涨7.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申