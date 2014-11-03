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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 09:21 BJT

中港个股：光大银行拟发不超过300亿元优先股，母公司认购至多10亿元

路透上海11月3日 - 中国光大银行股份有限公司 上周六公告称，拟非公开发行优先股融资不超过300亿元人民币，其中母公司光大集团将认购不超过10亿元的优先股。

公告显示，拟在境内发行的优先股总数不超过3亿股，每股票面金额为100元，采用分阶段重置的票面股息率，可一次或分次发行，每次发行对象不超过200人。

与其他银行股拟发行的优先股条款一样，光大银行的优先股发行方案中亦包括强制转股条款，即核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）及二级资本工具触发事件发生，光大银行优先股将按强制转股价2.72元／股转为普通股。

本次优先股发行所募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充本行其他一级资本。

光大银行A股上周五收报2.98元，过去一个月累计上涨7.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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