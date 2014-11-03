〔港报社评〕大签名向违法「占中」说「不」-- 文汇报11月3日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月3日 - 违法「占领」行动旷日持久，弄致天怒人怨。「保普选 反占中」大联盟发起的签名大行动，收集到的签名数目之多可说是破纪录。市民纷纷站出来以实际行动向「占中」说「不」，反对违法「占领」的主流民意已经势不可挡，为依法解决违法「占领」行动提供了强大坚实的民意基础。
非法「占领」行动至今已持续三十多天，「占领者」目无法纪，与民为敌，数以百万计市民生活和生计受到影响，许多小企业陷入困境，一些人连饭碗都被打破。「占领者」更不断冲击香港法治，公然违反高等法院颁发的禁制令，损害法庭尊严。
不少市民原本容忍示威者表达诉求的自由，但市民的容忍却换来「占领者」的得寸进尺、变本加厉，肆无忌惮损害市民福祉，导致市民忍无可忍，纷纷站出来以实际行动向「占领」说「不」，市民的反对声音已变得更清晰、更响亮。
香港市民在是次签名大行动中站出来，表达了他们的真正意愿，就是立即「还路于民，恢复秩序，维护法治」。反对派鼓吹所谓「辞职公投」或解散立法会重选来决定是否撤离，是侮辱市民意愿的做法。
民意不可违，民心不可侮，在签名大行动站出来向违法「占中」说「不」的广大市民，实际上已体现了他们在2016年立法会选举中的选择，他们清晰地选择了和平秩序，坚决反对动乱，非法「占中」的搞事者，必将受到选民的惩罚。 (A06) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申