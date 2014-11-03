港报财经评论：日放水紧捉业绩股，工行可长揸--经济日报11月1日

日放水同庆，紧捉绩优股/林瑞芬

受美股周四造好推动，日本突然加大量宽，港股昨再冲试抵50天线，恒指收报23,998，升1.25%，大市成交额829亿港元，24,000这个关键阻力宜下周确认上企稳。日本央行公布以不设限方式实施量化与质化货币宽松政策，扩大买债规模，一于量宽到底，日股被刺激急涨4.8%。美国已收水，而日本及欧洲仍开大水喉，可见环球央行的货币政策分化，环球股市尚在流动面较充实下支撑走佳。港股昨日续反弹，恒指高见24,046点，下周宜再冲刺，守稳24,000再弹，把握还需要靠A股助一把。事关见美股又已弹近高位水平，再大弹的空间感有限。相反，上证指数已突破长方形，量度升幅约至2,500，昨收报2,420，升1.2%。

绩优中资股继续踏实地冲刺，内险股太保 、平保 、中国太平 、新华保险 涨幅1%至2.2%不等。内银股的季绩只是符合预期，升势就不及内险股抢镜，建行 、中行 及工行 等只是微涨0.8%至1.2%不等。可望受惠行业景气改善的内房股亦见稳步攀升，中国海外 及华润置地 分别涨近2%。盈利基础是股价升跌的根本，以业绩选股，国药 仍然可以看好。集团今年首三季收入为1,468亿人民币，同比增长20%，优于行业增幅（市场增幅大约只有14%至15%）；归母净利润为21.5亿人民币，同比增长25%；每股盈利0.84人民币，同比增长22%，符合市场预期。若单计第三季度业绩，国药收入与归母净利润分别为520亿人民币及6.83亿人民币，同比分别增长22%和21%。

国药已计划拓展业务领域，例如与制造商合作推广主要产品、线上医疗以及盈利性医疗服务业务，看好该股作为多元化综合药企的发展路。据统计，国药的市场占有率由2003年只有3.6%，扩至2013年的17.9%。经过几年的大力并购，公司决定于2012年开始专注整合，主要措施包括：一、集合采购（例如推进集合采购，统一配送和统一结算）；二、统筹资金管理（例如统筹资金运用，统一融资平台，统一对外担保，优化资金使用效率）；三、统一物流平台和资讯系统（例如建立全国多仓运营，统一后台资讯系统）。由此，公司的管理经营开始改善，更具效率，这从销管费用率呈下降趋势可反映出来。(B05) 工行盈利稳增，高息长揸/余少文

上证综合指数冲上2,400点，刺激国企指数挑战10,924点，至于内银股依然撑住大市，当中工商银行 盈利稳定，只要股价深度调整都值得吸纳及长揸。A股昨日走高，上证综合指数升越2,400点收市。而国企指数则升126点或1.2%，收报10,755点，成交额增加至193亿港元，逾70%主板H股随大市上升；至于红筹指数升56点或1.3%，收报4,530点，成交额63亿港元。其实，国指昨日升越50天平均线，后市确实可以看高一线，但放假前已指出，国指出现一个头肩底形态，量度目标约10,924点，刚巧指数由9月高位11,440点跌至10月低位10,097点，以黄金比率0.618倍反弹为10,927点，加上指数9月中反弹高位10,949点，反映指数今次反弹的主要阻力区在10,924至10,949点。只要指数成功突破该阻力位，可以再挑战11,440点，后市好似不太差。

不管如何，国企指数本周中走高后，令保历加通道结束收窄，只要指数守住50天线，随着10天平均线已升越250天平均线，20天平均线短期也会升破250天平均线，都会是利好讯号，有助指数结束调整。当然，大市调整都会出现A、B、C浪，故最差的情况是9月开始的调整只是调整浪A，目前反弹是反弹浪B，最后会再出现调整C浪，C浪又会跌穿A浪低位，故要密切留意走势。至于大市动力之一当然是内银股，内银股龙头工行今年首三季盈利升7%至2,205亿人民币，继续是最赚钱中资股，当中第三季盈利724亿人民币，跟第一季和第二季盈利相若，维持过去多年第一季至第三季盈利相若的现象，但第四季是各季度中盈利最低的季度，近年数据显示，第四季盈利相比第三季会环比下跌15%，如以此计算，则工行今年盈利2,820亿人民币，同比增长7%，略高于彭博综合证券商预测的2,760亿人民币。