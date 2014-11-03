港报财经评论:日圆大泻，德韩有排惊--信报11月1日

日圆大泻，德韩有排惊/习广思

刚讲完11月要长美元沽非美元货币，怎料日本央行周五发表不济的通胀数据后，在香港时间中午时份率先公布把买债计划由每年60万亿至70万亿日圆，加码至80万亿日圆，以免民众的通缩心态难以扭转。消息公布后，日圆应声急挫，昨晚兑美元跌至111.72，日圆大贬值，最烦是出口竞争对手南韩及德国；所以周五汇市除了沽日圆外，投机盘亦沽韩圜及欧罗。更甚者，金价两个交易天大跌了40美元，反映市场对欧日通缩前景仍颇为担心，未来不是通胀而是通缩，买金何用呢？

日本首相安倍晋三上任约5个月，日本央行去年4月4日公布了首轮量化宽松措施，事隔年半再加码，看来形势不妙。周五公布的9月通胀表面看有3%，但扣除实施销售税对物价的影响，实际只得1%，远离央行的2%通胀率，而且已是连续几个月下滑，央行惟有出手。过去20年，日本通胀率有起有落，但平均数是零，今年物价指数与20年前相若，八十后一代已不知通胀为何物。根据美国圣路易士州联储银行的一项研究，在2001年至2003年间，日本央行曾推出过一轮量宽，令货币基础增加了60%，通胀开始有点起色。但政策在2006年逆转，通胀长期低迷，不时处于通缩边缘，今次日本吸收了历史教训，看来会孤注一掷让日圆一直贬下去，直至经济及通胀有起色为止。

日本民众只好咬实牙根努力生产，为国际买家效劳。友人最近到日本玩，回来后大赞当地价廉物美，香港拍马都追不上，香港旅游业就算没有占领行动，迟早都会玩完，竞争力日渐被削弱。日圆大贬值，最惊的当然是邻国南韩，两国出口相近指数（export similarity index）达51%，该指数量度两国出口产的重叠程度，0为没有重叠，100为全部重叠，之所以韩圜周五“唔执输”，跌了1.25%。不过，若论相近，日本与德国出口重叠更大，达54%，两国都擅长生产机械设备及汽车等，与欧洲的出口相近指数达51%。不过，欧罗周五跌幅较为轻微，兑美元跌了0.26%，兑日圆则劲升2.1%。德意志银行曾发表报告指出，日本与德国出口市场重叠较少，日货以亚洲为主，德货重点在欧洲，故日圆贬值对欧洲影响较微。(B01) 注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.