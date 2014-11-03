《路透晚报》--11月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政治：当前惩治腐败重点将查处十八大后不收手领导干部--中纪委书记

中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山撰文指出，党风廉政建设和反腐败是一场输不起的斗争，现阶段工作重点是：惩治腐败要坚决查处十八大后不收敛不收手，问题反映集中、群众反映强烈，现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部及顶风违纪行为，越往后执纪越严。

--中国数据：10月汇丰制造业PMI终值为三个月高点，经济有效需求不足

汇丰中国10月制造业PMI终值持平于初值，为三个月高点。就业和库存分项指数较初值上修，新订单和新出口订单则下修，反映制造业整体趋稳但动能减弱，经济有效需求不足，政府料仍会进一步放松货币和财政政策。

--中国数据：10月官方非制造业PMI创九个月最低，但新订单录得五个月高点

中国10月官方非制造业采购经理人指数(PMI)创九个月最低，但仍远高于荣枯线，表明非制造业活动继续保持扩张态势；且新订单指数结束连续两个月的回落走势，并录得五个月最高，预示四季度经济企稳回升的基础仍然存在。

--中国数据：10月官方制造业PMI降至五个月低点，稳增长措施须加快落实

受订单下降及生产活动减缓影响，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至五个月低点，仍位于荣枯分界线上，表明制造业总体平稳但存在一定下行压力，需要加快落实稳增长措施。

--中国房地产：近期楼市政策是去行政化而非救市，市场仍有发展期--住建部

中国住房和城乡建设部副部长齐骥表示，近期出台的房地产政策是去行政化而非“救市”，目前楼市正处于市场本身的调整中，未来商品房住宅市场还会有一段发展时期。

--中国政策：将制订机器人产业十三五规划，力争期末高端市占率超45%--工信部

中国工业和信息化部副部长苏波周一表示，工信部将组织制订中国机器人技术路线图及机器人产业十三五规划，力争到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，高端市场占有率达到45%以上。

--台湾数据：10月PMI续回落至52，营运好转但增速放缓创13个月新低。

【金融】

--中国保险：混合保险集团拟纳入监管，以防范集团风险减少监管套利--保监会

中国保监会发布偿二代保险集团监管规则征求意见稿，拟将混合保险集团纳入保险集团监管的范围，有效防范集团风险、减少监管套利，同时明确了保险集团特有风险的监管要求。

--香港金融：外汇基金第三季录得投资亏损，第四季料仍困难--金管局

香港金融管理局周一公布，外汇基金于2014年第三季度录得187亿港元投资亏损，为五个季度以来首次出现亏损；金管局总裁陈德霖预期第四季外汇基金投资表现将困难，因投资市场波动及美元料转强。

--香港金融：金管局下周一起设最多100亿元人民币日间资金，以增流动性

香港金融管理局（HKMA）周一称，下周一（10日）起透过回购协议，向参与人民币业务的认可机构提供不超过100亿元人民币的日间资金，以提高市场流动性及在港进行支付的效率。

--两岸金融：台湾华南银行香港分行今起开卖纸黄金计划，为台资第二家

台湾官股金控--华南金控周一称，已于日前获香港证券及期货事务监察委员会核准于香港分行办理“纸黄金计划”，即为台湾的黄金存摺，并于今日正式上架开卖。

【固定收益】

--新债招标：中国三年续发国债收益率低于预期，受现券继续走好支撑

中国财政部周一上午招标的三年期续发国债，中标收益率低于预测均值近5个基点(bp)。因早盘现券走势向好，收益率下行利好新债。

--中国债市：非金融机构重新获准进入银行间债市，明确北金所平台地位

中国人民银行周一发布非金融机构合格投资人进入银行间债市的通知，意味着冻结已有时日的“丙类户”重新获准入市。新的规定中，将北京金融资产交易所作为业务办理的头道闸门，同时规定上述机构只能与指定的报价商进行债券交易。

--中国债市：财政部首次发布关键期限国债收益率曲线，未来将扩展完善

中国财政部首次发布中国关键期限国债收益率曲线，由中央国债登记结算有限责任公司编制及提供，与现有银行间固定利率国债收益率曲线取值将一致，只不过与后者已覆盖21个期限不同，财政部公布的曲线首批将只有1、3、5、7、10年几个关键期限。

--中国债市：信用债估值再降，一至五年中短端跌幅较深--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一非金融企业债务融资工具定价估值显示，最新各期限信用债估值维持全线下行走势，其中一至五年中短端跌幅较深，在5-8bp(基点)之间。

--中国货币市场：主要回购利率微跌，资金宽松料将支撑价格续降

中国银行间资金市场周一主要回购利率微降；跨过月末后，资金面更趋宽松，各期限供给充足，需求相对集中在短端，机构对本月资金前景持乐观预期，料未来回购价格仍有缓步下行空间。

--中国债市动态：现券收益率降幅明显10年国债领跌，受PMI数据提振

中国银行间债市现券收益率周一早盘跌幅明显，其中10年国债收益率再降近7-8bp(基点)。交易员表示，月初资金面重回宽松背景下，最新公布的汇丰及官方PMI数据均显示经济有效需求仍不足，市场对未来放松预期继续增强，现券做多热情再次被点燃。

【外汇】

--中国外汇：要推动资本市场双向开放，放宽境内居民境外投资限制--外管局长

中国国家外汇管理局局长易纲称，中国要扩大对内对外开放，推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，并坚持“引进来”和“走出去”相结合，鼓励外资参与境内并购重组，放宽境内居民境外投资限制，确立企业和个人对外投资主体地位。

--中国汇市：人民币收于逾一周低位，成交清淡价格维稳态势料延续

中国人民币兑美元 CNY=CFXS 周一收贬于逾一周低位。国际美元指 数继续走强，中间价顺势走软至逾一个月低位。日内交易清淡，价格波动不多，整体走势持稳。

--离岸人民币：易方达下周将在美国上市首只挂钩中国短融指数ETF--消息

两位消息人士周一对路透表示，中国第四大公募基金--易方达旗下香港公司，下周四(13日)将在美国BATS交易所上市首只挂钩中国信用债市场短融指数的ETF(交易所交易基金)，此举意味着美国投资者可以藉此进入中国短期信用债市场。

--离岸人民币：悉尼将成为离岸人民币交易中心，本月将指定清算行

澳洲最大的城市--悉尼将成为最新的离岸人民币交易中心，中国和澳洲当局料于本月签署协议。

--离岸人民币：中国财政部将于11月17日当周在香港发行120亿元国债--公告

中国财政部周一发布公告称，将于11月17日当周在香港发行120亿元人民币国债，期限包括2年、3年、5年和10年期，发行后将继续在香港交易所挂牌上市交易。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至近21个月新高，PMI数据不佳市场谨慎情绪有所升温

中国股市沪综指周一收升至近21个月新高，受交通运输相关板块带动。分析师指出，今日PMI数据低于市场预期，令市场谨慎情绪有所升温，股指高位出现反复震幅有所加大，但目前市场整体信心仍相对稳定。

--上海市长称上证所和港交所正进行“沪港通”前期准备

上海市市长杨雄周日表示，上证所和港交所正在进行“沪港通”的前期准备。他指出：“前期准备的工作量还是很大的，需要通过很多的测试，出现问题的话对于股票交易可是大事。”

--中国电力：预计四季度全社会用电量同比增约3%，全年增幅3.5-4%--中电联

中国电力企业联合会周日发布预测报告称，预计四季度全国电力供需总体宽松，全社会用电量同比增长3%左右，全年用电量增长3.5-4%左右。

--中国国企：不能简单将融资平台翻牌成国有资本运营公司--国资委官员

中国国务院国资委副主任黄淑和近日表示，在改组组建国有资本投资运营公司过程中，不能将现有融资平台公司进行简单“翻牌”，使这类平台公司变成“走了样”的国有资本投资运营公司。他并表示，在准确界定不同国有企业功能方面，国资委正在抓紧研究论证。

--中国房地产：10月百城住宅均价同比23个月首跌，环比跌幅收窄--中指院