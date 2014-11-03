〔港报财经评论〕日圆沦为豆腐渣，汇率将迈向115--信报11月3日

日圆沦为豆腐渣/习广思

日本上周五宣布加码量化宽松，环球股市飙升，道琼斯工业平均指数再创新高，美元指数升破9月高位，今次日本再印银纸，日相安倍晋三可说是缸瓦船打老虎，尽地一煲，长期沽日圆短期买日股仍是可取策略。本周四欧洲央行议息，大家不妨看看欧洲面对日本的茅招会如何回应。不过，美元强，其他货币弱仍是大势。老习趁周末重温日本的数据，真是愈看愈为日本人心寒。目前日本央行的资产已达250万亿日圆，等于名义GDP的53%；联储局的资产规模占名义GDP约25%，由于QE3处于尾声，故今年该比率大致维持。英伦银行大概在25%水平见顶了，欧洲央行只有约20%，相信未来还会加一点，但估计不会超越25%。

日央行新政策是每年扩大资产规模80万亿日圆，相当于未来12个月资产规模要增加32%。若打个比喻，日圆已成为一只不断印公仔纸的细价股，不断摊薄现有股东，谁敢买呢？日圆已成豆腐渣，所以老习相信，沽空日圆仍是稳妥的投资。央行扩大资产规模，等于增加货币基础，让银行有更多弹药制造信贷，宽松的信贷有助压低利率，利率低过经济增长，即投资会有正回报，吸引商界投资。不过，货币基础增加之余，企业却要有在本土投资的信心，目前不少地区货币流转速度慢，原因是商家、老板看不透前景，不敢贸然投资，银纸印得多，商品价格不断下滑，欧洲等国失业严重，产能过剩随处可见，证明印银纸不一定有效。

日央行扩大量宽能否成功，仍待观察。不过，日本人一点也不笨，既然有廉宜钱，不如借住先往海外走一圈，借日圆买海外有息资产赚息差，相信这将大行其道。事实上，就算从事实业的人士，不少也借日圆增加东南亚资产，起码日后安倍经济学失败，自己公司的资产负债表上也有不少非日圆资产，既保值又可生财。根据日本贸易振兴机构（JETRO）数据，去年日本海外直接投资额创新高，达1350亿美元，增长10.4%。当中，东盟国家最受惠，接获投资236亿美元，增长2.2倍。日本在中国的投资则下跌32.5%，至91亿美元，主因是中国成本上升及中日关系紧张。在日本放水时代，东南亚看来是不少日本资金的落脚点。(B02) 日或扩QE，圆汇迈115/苏子

上周四联储局宣布结束所有QE放水措施，市场正在猜测美国会否提早在明年上半年正式进入加息周期之际，翌日日本央行却为市场带来一个可以全面Risk off（避险）的喜讯──意外地把QE规模，自60万亿至70万亿日圆，提高至80万亿日圆；因此，高风险资产价格自然受到正面刺激而大幅走高，日经指数更创去年6月10日以来的4.8%最大单日升幅；至于日圆汇价亦首当其冲，遭到大手抛售，美元兑日圆飙升至112.30日圆水平收市，单日劲升2.8%，为7年以来新高水平。

美元兑日圆的飙升，促使不少投资者追捧美元，使到美元全面上升，而一众非美元货币则普遍下挫。欧罗兑美元更因此失守1.25美元心理关口，一度低见1.2484美元低位，幸而上周五欧洲收市后，1.25美元心理关口成功失而复得。由于1.25美元心理关口刚好与前年的1.204美元低位升至今年1.3993美元高位的76.4%调整目标相若，而上周五汇价未见成功在此重要关口以下收市，故对美元不看好的投资者而言，仍然存有一丝希望。但由于上周五日本央行行长黑田东彦指出，央行扩大QE规模的目的是要实现通胀目标，并在有需要时会再次采取行动。因此，在未来日本央行仍有机会再次扩大QE规模，配合欧洲央行未来亦有机会加推QE措施，加上联储局目前更已正式结束所有QE放水措施。故在此鲜明比对下，相信美元不看好的投资者目前所存的一丝希望最终定会破灭。换言之，稍后美元兑日圆将会继续走高，至于欧罗兑美元目前仍见承接力的1.2500美元关键支持位，相信亦会顺利失守。