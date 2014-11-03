台湾货币市场：短率明显下滑，月初重回宽松银行微调积数为主

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 短率明显下滑，市场重回宽松
* 央行一年期定存单标售均标估微升
记者 林妙容
路透台北11月3日 - 台湾银行间短率周一明显下滑。资金调度人士表示，月底一过银行帐上资金得以释出，市场重回宽松，在资金需求低迷的情况下，此前月底的高位利率已不复见。
交易员指出，市场资金水位走高让调度几乎没有难度，不过因今日是本提存期的最后一个交易日，银行没有大进大出，以微调积数为主，票券商亦没有明显的拆款需求，让拆款利率重回区间低位，在0.388-0.4%之间徘徊。
〞今天银行很早就平了，明天新提存期开始，才会开始负数操作。〞一位大型银行资金调度人士说。
交易员在平淡市况中关注午间央行标售一年期存单的结果。由于一年期存单已有极高机会进入升息循环，但考量央行不乐见利率走升过快，市场普遍对本次标售的均标预期仍是微微趋升，幅度不会过大。
路透此前访谈六家金融机构认为，预估本次一年期存单标售区间将在0.64-0.655%，大区间则落在0.63-0.665%。
本地时间11:35时：
--台币兑美元 在平盘附近交投报30.484。
--台湾加权股价指数 升0.52%，报9,021.09点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.397%；今日区间暂落在0.388-0.400%，上日在0.295-0.460%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日为0.388-0.510%；两周拆款利率区间暂在0.400-0.440%，上日为0.485-0.520%。
**短票利率跌落区间低位**
短票市场方面，票券商指出，时序重回月初，市场发票量相对低迷，资金缺口不大加上市场资金宽松，短票利率应声走跌，重回此前主要区间的低位。
他们指出，今日银行对短票买气平平，主要因提存期底积数调整空间不大，预估明日新提存期开始，银行开始采负数操作，有助短票买气提升，主要成交利率将更往区间低位靠拢。
〞月初旬底是市场最宽松的时候，钱多到不用怎么调度。〞一大型票券商交易员说。
今日票券商与银行承作的30天期内自保短票利率主要成交在0.60-0.62%，上日在0.62-0.64%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.608%，较前日在0.627%明显走跌。
今日央行存单到期金额为3,404.5亿，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆594.3亿台币，其他交易日落点分别为周二2,535.5亿、周三2,366亿、周四2,249.3亿及周五39亿。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为267亿台币，至周日累积超额准备为2,754亿台币、加计前期1%的超额准备为3,886亿台币。
**附买回利率区间高位走滑**
债券市场公债附买回(RP)利率向区间低位靠拢。交易商指出，月初以来投信的申购款回流，投信普遍多钱，寿险业的资金也少许偏多，市场宽松下，附买回利率区间自高档走低。
交易商指出，月初资金回流市场相当明显，投信的申购款偏多，令其陆续进场找券，预料未来一、二周的资金可望维持宽松。
〞投信的钱很多，和上个月底相比是宽松很多。〞一位大型证券商交易员表示。
本周公司债交割因素很少，仅有周五(7日)有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，利率区间高位较先前在月底时成交的高位回落；公司债今日成交0.63-0.64%，区间高位也因迈入月初而走低。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%；票券商的极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率大致同于上日，先前月底时少部分的利率高位今日已无成交。(完) (集体采写 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申