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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 10:08 BJT

****《港报快速浏览》--11月3日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                      
 《香港报摘》--经济日报                                                  
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                          
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：大签名向违法「占中」说「不」--文汇报                          
 港报社评：名医吁退场「止血」，展道德勇气--星岛日报                      
 港报社评：高铁调查报告现分歧，法官报告期望见真章--明报                  
 港报社评：美欧日央各顾各，资金盛宴继续--经济日报                        
 港报社评：即使牺牲小我，难以完成大我--信报                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：日圆沦为豆腐渣，汇率将迈向115--信报11月3日                
 港报财经评论:日圆大泻，德韩有排惊--信报11月1日                          
 港报财经评论：日放水紧捉业绩股，工行可长揸--经济日报11月1               
 日                                                          
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                  
 台湾报摘                                                                  
    
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