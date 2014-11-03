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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 13:54 BJT

台湾股市：微幅收高至近一个月高位，动能不足后续观察外资加码情况

路透台北11月3日 - 台湾股市周一微幅收高至近一个月高位。分析师指出，受美股上涨及日本央行宽松支撑，台股续涨，然而成交量能未能有效放大，且涨多浮现卖压，料短线在季线位置或出现反压，突破要看外资加码状况。

台湾加权股价指数 收高0.34%至9,004.86点，前高在10月7日收报9,040.81点。今日成交初值 为893.48亿台币；上交易日修正后为868.09亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪指出，盘中指数攻上9,000点以上又回落，形成震荡，主要还是反应台股近两周已大涨约500点，涨多回档休息的压力出现，盘中追价有限，短期指数在9,000点至季线约9,090点的反压区突破不易。

〞量能如果不能维持在900亿台币或以上，要大盘持续往上是比较有困难。〞他说。

简伯仪认为，当前的震荡要能化解往上，除了各国经济数据基本面需要提供支撑外，外资在台股的加码态度，以及量能有效放大都是关键。

台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超81.08亿台币, 连续五个交易日买超共计429.04亿台币。

本地时间13:50时，受日本进一步宽松政策支撑，区域股市由日经 大涨约4.83%独领风骚，其他亚洲股市则涨跌互见。

美国股市道指和标普500指数周五收在纪录高位，三大指数连续第二周大幅上升，之前日本央行意外扩大经济刺激计划规模。 (完)
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