台湾股市：微幅收高至近一个月高位，动能不足后续观察外资加码情况

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月3日 - 台湾股市周一微幅收高至近一个月高位。分析师指出，受美股上涨及日本央行宽松支撑，台股续涨，然而成交量能未能有效放大，且涨多浮现卖压，料短线在季线位置或出现反压，突破要看外资加码状况。
台湾加权股价指数 收高0.34%至9,004.86点，前高在10月7日收报9,040.81点。今日成交初值 为893.48亿台币；上交易日修正后为868.09亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪指出，盘中指数攻上9,000点以上又回落，形成震荡，主要还是反应台股近两周已大涨约500点，涨多回档休息的压力出现，盘中追价有限，短期指数在9,000点至季线约9,090点的反压区突破不易。
〞量能如果不能维持在900亿台币或以上，要大盘持续往上是比较有困难。〞他说。
简伯仪认为，当前的震荡要能化解往上，除了各国经济数据基本面需要提供支撑外，外资在台股的加码态度，以及量能有效放大都是关键。
台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超81.08亿台币, 连续五个交易日买超共计429.04亿台币。
本地时间13:50时，受日本进一步宽松政策支撑，区域股市由日经 大涨约4.83%独领风骚，其他亚洲股市则涨跌互见。
美国股市道指和标普500指数周五收在纪录高位，三大指数连续第二周大幅上升，之前日本央行意外扩大经济刺激计划规模。 (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申