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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 10:28 BJT

芝加哥期市：豆粕因供应充足预期下跌，玉米下跌1%

但美国中西部料将迎来有利收割的天气，可能将令市场供应创下纪录新高。

在全球最大的小麦进口国埃及周末举行的进口招标中，美国未能赢得任何一笔订单。

埃及国家谷物购买机关商品供应总局(GASC)周六表示，该局已购买6万吨法国小麦，12月1-10日出货。GASC副主席表示，从Soufflet购买的这批小麦成本加运费价为每吨260美元。

芝加哥商业交易所集团(CME Group) 已将投机客的玉米期货初始保证金，由每口1,375美元下调20%至每口1,100美元，于周一收盘后生效。

周五公布的监管数据显示，10月28日止当周，大型投机客增持芝加哥期货交易所(CBOT)玉米净多仓。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的周度交易商持仓报告也显示，包括对冲基金在内的非商业交易商减持CBOT小麦与大豆净空仓。

全球最大油籽加工商邦吉周四表示，该公司第三季获利逊于预期，因农户销售缓慢。该公司主管表示，农户手中作物销售缓慢的情况料将持续至明年。

国际谷物理事会(IGC)周四将2014/15年全球小麦产量预估调升100万吨，至创纪录的7.18亿吨；全球玉米产量预估也调升600万吨，至9.8亿吨，接近上个作物季的9.83亿吨纪录，凸显全球供应规模庞大。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 532.50 0.00 +0.00% -0.65% 505.13 64

CBOT玉米 373.25 -3.50 -0.93% +0.00% 367.60 66

CBOT大豆 1045.00 -4.25 -0.41% +1.75% 961.80 68

CBOT稻米 $12.33 $0.04 +0.37% +1.15% $12.79 34

美国原油 $80.55 $0.01 +0.01% -0.70% $85.88 33

汇率

欧元/美元 $1.247 -$0.005 -0.41% -1.10%

美元/澳元 0.872 -0.008 -0.89% -1.28%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/陈宗琦；审校 张荻/许娜)
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