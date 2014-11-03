芝加哥期市：豆粕因供应充足预期下跌，玉米下跌1%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
但美国中西部料将迎来有利收割的天气，可能将令市场供应创下纪录新高。
在全球最大的小麦进口国埃及周末举行的进口招标中，美国未能赢得任何一笔订单。
埃及国家谷物购买机关商品供应总局(GASC)周六表示，该局已购买6万吨法国小麦，12月1-10日出货。GASC副主席表示，从Soufflet购买的这批小麦成本加运费价为每吨260美元。
芝加哥商业交易所集团(CME Group) 已将投机客的玉米期货初始保证金，由每口1,375美元下调20%至每口1,100美元，于周一收盘后生效。
周五公布的监管数据显示，10月28日止当周，大型投机客增持芝加哥期货交易所(CBOT)玉米净多仓。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的周度交易商持仓报告也显示，包括对冲基金在内的非商业交易商减持CBOT小麦与大豆净空仓。
全球最大油籽加工商邦吉周四表示，该公司第三季获利逊于预期，因农户销售缓慢。该公司主管表示，农户手中作物销售缓慢的情况料将持续至明年。
国际谷物理事会(IGC)周四将2014/15年全球小麦产量预估调升100万吨，至创纪录的7.18亿吨；全球玉米产量预估也调升600万吨，至9.8亿吨，接近上个作物季的9.83亿吨纪录，凸显全球供应规模庞大。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 532.50 0.00 +0.00% -0.65% 505.13 64
CBOT玉米 373.25 -3.50 -0.93% +0.00% 367.60 66
CBOT大豆 1045.00 -4.25 -0.41% +1.75% 961.80 68
CBOT稻米 $12.33 $0.04 +0.37% +1.15% $12.79 34
美国原油 $80.55 $0.01 +0.01% -0.70% $85.88 33
汇率
欧元/美元 $1.247 -$0.005 -0.41% -1.10%
美元/澳元 0.872 -0.008 -0.89% -1.28%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/陈宗琦；审校 张荻/许娜)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申