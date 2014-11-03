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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 09:49 BJT

《香港重要政经日程》--11月3日-11月12日

================== 今日重要政经消息=================

11月3日（周一）

-- 公布9月份零售销售数字。

-- 依利安达 公布第三季业绩。

--10:00 美兰机场 在中国举行股东特别大会。

--10:00 阳光房地产投资信托基 股东周年大会。

--08:50 香港投资基金公司第八届年会。

================== 近期重要政经消息=================

11月4日（周二）

--10:00 数码通 股东周年大会。

-- 德昌电机 公布中期业绩。

11月5日（周三）

-- 先进半导体 公布第三季业绩。

-- 佐丹奴 公布第三季业绩。

-- 港交所 公布第三季业绩。

11月6日（周四）

-- 联想集团 公布中期业绩。

11月7日（周五）

-- 瑞声科技 公布第三季业绩。

-- 卜蜂国际 公布第三季业绩。

*-- 公布10月份外汇储备资产。

*11月9日（周日） 　　-- 金山软件 公布第三季业绩。

*11月10日（周一）

-- 中国富强金融 公布第三季业绩。

-- 百盛集团 公布第三季业绩。

-- 中国生物制药 公布第三季业绩。

-- 澳博控股 公布第三季业绩。

-- 南戈壁 公布第三季业绩。

*11月11日（周二）

-- 置富产业信托 公布第三季业绩。

-- 博富临 公布全年业绩。

-- 俄铝 公布第三季业绩。

-- 伟易达 公布中期业绩。

-- 浙江沪杭甬 公布第三季业绩。

11月12日（周三）

--12:00 中华汽车 股东周年大会。

*-- 领汇 公布中期业绩。

*-- 敏华控股 公布中期业绩。

*-- 腾讯控股 公布第三季业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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