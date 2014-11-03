《焦点》北美LNG项目进展迟缓，难以充当拯救亚洲买家的“美国队长”

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
监管进度迟缓、与原住民社群的谈判艰难、以及新的税收都加重这一风险。有些情况下，销售利润率变得极薄，给项目的最终可行性带来风险。
“若经济基本面不行，这些项目也运作不起来，”BMO Capital Markets常务董事Aaron Engen在大会上向行业人士表示。
**价值链上游**
Herbert Smith Freehills一名律师称，尽管面临这些挑战，但对于综合型贸易企业，加拿大仍充满吸引力，因为这些企业希望布局价值链更多环节。
通过在上游开发环节和出口终端持股，这些企业可以对冲北美天然气价格的波动。
北美大部分新产能目前预计会在2020年代投产，这些供应吸引的是中国和印度等新兴市场买家，而非日本、韩国和台湾等传统市场。
不过，来自东非等新兴产区的竞争仍将激烈--尤其是莫桑比克，而北美项目可能受阻于政治和监管约束。
中海油能源经济研究院资深研究员陈卫东称，美国天然气出口仍处于灰色地带，不禁止也不鼓励；加拿大则需要等待很久。(完) (编译 许娜/孙茉莉/戴素萍/朱晓军；审校 高琦)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申