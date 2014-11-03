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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 11:45 BJT

《焦点》北美LNG项目进展迟缓，难以充当拯救亚洲买家的“美国队长”

监管进度迟缓、与原住民社群的谈判艰难、以及新的税收都加重这一风险。有些情况下，销售利润率变得极薄，给项目的最终可行性带来风险。

“若经济基本面不行，这些项目也运作不起来，”BMO Capital Markets常务董事Aaron Engen在大会上向行业人士表示。

**价值链上游**

Herbert Smith Freehills一名律师称，尽管面临这些挑战，但对于综合型贸易企业，加拿大仍充满吸引力，因为这些企业希望布局价值链更多环节。

通过在上游开发环节和出口终端持股，这些企业可以对冲北美天然气价格的波动。

北美大部分新产能目前预计会在2020年代投产，这些供应吸引的是中国和印度等新兴市场买家，而非日本、韩国和台湾等传统市场。

不过，来自东非等新兴产区的竞争仍将激烈--尤其是莫桑比克，而北美项目可能受阻于政治和监管约束。

中海油能源经济研究院资深研究员陈卫东称，美国天然气出口仍处于灰色地带，不禁止也不鼓励；加拿大则需要等待很久。(完) (编译 许娜/孙茉莉/戴素萍/朱晓军；审校 高琦)
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